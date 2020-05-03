Иволгинскому дацану Бурятии исполнилось 75 лет



Десять лам получили за время войны благодарности от главнокомандующего, и именно с ними они поехали в конце войны в Москву - ведь Сталин обещал открыть дацаны. В результате было разрешено передать верующим один из сохранившихся храмов в посёлке Агинское - так возобновились хуралы в Агинском дацане, а в Бурят-Монголии стали выбирать место для будущего буддийского монастыря. Восстанавливать молебны в Тамчинском дацане отказались сразу - слишком далеко он находился от столицы - г. Верхнеудинска. Поэтому место для нового дацана выбрали одновременно труднодоступным для верующих и, в то же время, не столь удалённым от Верхнеудинска - чтобы легче было вести контроль за ламами и их посетителями.



Первый храм - нынешний Чойра дуган - это переданный по тому же постановлению от 03.05.1945 «бывший молитвенный дом «мани», в 1945 году в нём начали проходить первые хуралы, а первый большой молебен - на Сагаалган - прошёл в Иволгинском дацане в феврале 1946 года.







Ровно 75 лет назад, 3 мая 1945 года, Совет Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР удовлетворил ходатайства групп верующих и постановил открыть дацан в улусе Средняя Иволга. Сегодня это самый крупный монастырский буддийский комплекс России, центр традиционного российского буддизма, резиденция двух Пандито Хамбо Лам - Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ».История появления дацана неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Ведь в середине 1930-х годов буддийские храмы стали закрывать, хувараков распускать по домам, а ламы подверглись репрессиям, были расстреляны или отправлены в лагеря. Но когда немецко-фашистские войска подошли близко к Москве, Сталин собрал представителей всех религий и обратился с просьбой всесторонне помочь в борьбе с фашистами, пообещав в дальнейшем открыть храмы этих конфессий.- Именно тогда из лагерей были отпущены ламы, из которых формировались небольшие отряды и отправлялись в госпитали на фронт: в условиях нехватки медикаментов, особенно средств анестезии, умение лам воспользоваться буддийской медициной пришлось как нельзя кстати. Лам-тантристов же собрали в Москве, где они провели специальный сильнейший ритуал, вызвавший небывалые для центра России морозы - их сразу назвали «сибирскими». Это сильно ударило по боеспособности немецкой армии и помогло нашим войскам перегруппироваться, - рассказали в пресс-службе дацана.В самой республике те ламы, которые скрывались в подполье, вышли из него, было образовано Общество помощи фронту. На старо-бурятском языке были отпечатаны листовки с призывом помогать фронту, ламы ездили по самым дальним улусам, распространяли листовки и собирали денежные средства, мясо, выделанные шкурки, которые отправлялись на фронт. В архивах сохранились документы, свидетельствующие о передаче достаточно больших средств в банк - на них потом были построены самолёты для фронта.