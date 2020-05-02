На страже правопорядка. О том, кто охранял покой Бурятии в годы войны









Галдан Доржиевич Доржиев в годы Великой Отечественной войны



После окончания Великой Отечественной войны Галдан Доржиев служил начальником Баргузинского, Селенгинского, Кудара-Сомонского отделений милиции Бурятии.



В 1952 году Галдана Доржиева переводят начальником Пригородного (ныне Октябрьский) отдела милиции Улан-Удэ. Как вспоминает Галина Галдановна, семья жила тогда на ул. Бабушкина, на месте, где сейчас находится спортивный магазин, в «финском» доме.





Вера Ивановна и Галдан Доржиевич Доржиевы



Далее Галдана Доржиевича перевели на работу в аппарат Министерства внутренних дел Бурятии. В отставку он вышел в звании майора в 1960 году. За многолетнюю службу в органах правопорядка награждён орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, юбилейными медалями и ведомственными наградами – званием «Почётный работник МВД Бурятии», а также навечно занесён в Книгу Почёта МВД Республики Бурятия.



Но и выйдя на заслуженный отдых, Галдан Доржиевич не сидел сложа руки – немало лет трудился на птицефабрике в селе Сотниково.



«Ужасно – очернять Победу»



День Победы, безусловно, самый любимый праздник в семье Галины Галдановны:



- Это святой день для всех, кто не понаслышке знает о той великой, но страшной войне, кто по-настоящему дорожит историей своей страны, - говорит Галина Воропай. – В этот день мы, по традиции, вспоминаем наших родных, погибших в боях.



С первых дней на фронт был призван дядя Галины Галдановны – муж маминой сестры Полины Чернов Иннокентий Владимирович. В начале войны он был танкистом, а позже служил разведчиком, на фронте удостоен звания гвардии ефрейтора. Иннокентий Чернов погиб 25 июня 1944 года от тяжёлого ранения в голову, похоронен в деревне Мишки Могилевской области Белоруссии.



Тетя Галины Галдановны по матери, Полина Ивановна, провожала мужа Иннокентия на фронт, будучи беременной, и двоюродной сестре Вере так и не суждено было увидеть своего отца…





Семья Доржиевых. Стоит двоюродная сестра Вера, слева направо - Вера Ивановна, мама, Галина, Галдан Доржиевич



Как рассказала Галина Галдановна, Полине Ивановне с маленькой Верой на руках в Улан-Удэ пришлось непросто – они сполна познали тяготы послевоенного голодного лихолетья, поэтому Галдан Доржиевич радушно принял их в свою семью.



- Поэтому для меня ужасно, что сегодня идёт планомерный процесс очернения истории трудных лет Великой Отечественной, уничижение подвигов её героев, - с горечью отмечает Галина Галдановна. - Как можно так делать, ведь это часть общей истории мира, а наш народ завоевал Победу! А всё потому, что западные соседи-противники давно зарятся на обширные территории нашей страны, ведь плотность населения низкая, а в стране много природных запасов. Но народ наш сильный, и, уверена, мы выдержим и такие нападки.



У руля «Пилота»



Галина Галдановна, ветеран труда, даже будучи на заслуженном отдыхе, не привыкла вести праздную жизнь, потому с удовольствием взялась за облагораживание пустовавшего бесхозного подвала. Усилиями неравнодушных жителей окрестных домов при поддержке депутата Горсовета Вадима Бредний 18 ноября 2014 года распахнул свои гостеприимные двери клуб ветеранов под романтичной вывеской «Пилот».



Средний возраст его участников – 71,2 года, отмечает Галина Воропай: самой младшей - 61 год, а самая старшая недавно отметила 90-летний юбилей.



Основное направление клуба – активный отдых: бабушки и дедушки дружно занимаются оздоровительной гимнастикой, модной нынче скандинавской ходьбой, за неспешным разговором обходя окрестные парки и леса, порой на длинные дистанции, с удовольствием посещают театры города, в частности, оперы и балета. Сообща проводят мероприятия по значимым датам, экскурсии по достопримечательностям республики, чаепития в тесном кругу. А чтобы не терять физическую форму, «работают» в спортивном зале – на велотренажёрах, беговых дорожках, «шведской стенке».



Всё это, конечно, ради общения, чтобы люди «серебряного» возраста не оставались одиноки. Иной раз стоит только прийти в любимый клуб, поговорить с друзьями-подругами, глядишь, становится гораздо легче.











Двоюродная сестра Вера (стоит слева) и Галина Галдановна Воропай





Стоит Полина Чернова, сидят Вера Ивановна, Галина, Вера и Галдан Доржиевич

Родилась Галина Галдановна 5 января 1945 года в селе Орлик Окинского района Бурятии. Хотя до Победы оставались считанные месяцы, Галина сызмальства познала все тяготы послевоенного лихолетья и по праву относится к категории «детей войны».- Тяжёлое было время, - вспоминает Галина Галдановна. – Дети все были одеты бедно... А мне на всю жизнь запомнились скрипучие тележки тех фронтовиков, которые остались без ног, а у некоторых не было ещё и одной руки... А ведь в большинстве своём это были совсем молодые парни…Отец Галины – Доржиев Галдан Доржиев – свыше 30 лет отдал службе в органах правопорядка республики, почти 19 лет возглавлял райотделы милиции. Родился Галдан Доржиевич в селе Барагхан Курумканского района БМ АССР в 1905 году, и 26 апреля 2020 года родные отметили 115 лет со дня его рождения.Галдан Доржиевич, окончив школу милиции в Москве, в ноябре 1932 года возглавил только что организованные в молодой республике курсы младшего начальствующего состава милиции – НКВД Бурят-Монгольской АССР (ныне это - школа милиции МВД Бурятии). В том же 1932 году Галдан Доржиев за безупречную службу был награждён именным браунингом.В годы Великой Отечественной Галдан Доржиев руководил отделами НКВД (милиции) в Тункинском и Окинском районах республики. Насколько сложными и напряжёнными были те годы, помогают представить факты – это материалы из газеты «Бурятия» от 6 февраля 2002 года № 23 (2678): «Сотрудниками милиции под командованием майора Доржиева в 1943 году была ликвидирована одна бандгруппа, 9 воровских групп и задержано 9 диверсантов…». И это только за один год!