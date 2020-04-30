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Фото: В Улан-Удэ вручают подарочные наборы ветеранам

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получают подарочные наборы, юбилейные медали и часы

Приближается День Победы. В этом году его омрачает сложная эпидемическая обстановка, тем не менее, ветеранов не оставили без внимания и заботы. В том числе Улан-Удэнский городской Совет депутатов подготовил в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне праздничные подарочные наборы для ветеранов войны.

Сегодня, 30 апреля, поздравляли ветеранов на округе улан-удэнского депутата Вадима Бредний. От его имени вручили праздничные подарочные наборы. Заранее были заказаны пледы с юбилейной символикой и закуплены продуктовые наборы. Также каждый ветеран получил юбилейную медаль номерным удостоверением, юбилейные часы и поздравительную открытку.

Среди тех, кого навестили сегодня, 97-летний Токтохо Чагдурович Балданов. Войну он начинал в разведке, служил командиром отделения. Закончил Великую Отечественную в звании младшего лейтенанта, был уже сапёром инженерных войск.

Августе Александровне Ботовой сегодня 96 лет. Она начинала воевать на Северо-западном фронте, затем, рассказывает Августа Александровна, перекинули на Ленинградский фронт. Заканчивала войну на втором Прибалтийском фронте в Латвии. Служила писарем на складах. Затем с мужем переехали в Улан-Удэ. На пенсию уходила из «Бурятавтодора».

92-летний Юрий Георгиевич Ильков работал с юных лет. В 1942 году, когда ему исполнилось 14, трудился в тылу. Позже участвовал в корейской войне 1950-1953 годах, где был зенитчиком. Как участник этой войны приравнен к ветеранам. Имеет медаль за боевые заслуги и орден Великой Отечественной войны второй степени.

ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
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