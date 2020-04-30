В Бурятии подвели итоги конкурса видеороликов, посвящённых Победе

В нём приняли участие организации социального обслуживания



В Бурятии прошёл конкурс видеороликов «Мы – наследники Великой Победы!» среди организаций соцобслуживания семьи и детей, посвящённый празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Целью мероприятия стало пропаганда духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование чувства патриотизма и гордости за свою Родину.



Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Мы славим наших ветеранов», «Георгиевская лента. Связь поколений…» («Поклонимся великим тем годам», «Забывать не имеем права!») и «Этот славный День Победы».



В конкурсе приняли участие работы девяти организаций социального обслуживания семьи и детей Селенгинского, Кяхтинского, Прибайкальского, Бичурского, Кабанского, Баргузинского, Закаменского районов и города Улан-Удэ.



В номинации «Мы славим наших ветеранов» победителем стал видеоролик, созданный ребятами и сотрудниками Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Второе место у Селенгинского центра социальной помощи семье и детям. Третье место разделили два учреждения: центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» и республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.



В номинации ««Георгиевская лента. Связь поколений» («Поклонимся великим тем годам»; «Забывать не имеем права!») первое место присуждено центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный». Второе – Бичурскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Третье – Закаменскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.



Между победителями в номинации «Этот славный День Победы» места распределились следующим образом. Первым стал Кабанский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Второе место занял центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный». Третье – у центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».



Победители конкурса получили диплом и подарочную карту на покупку спортивных товаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.

