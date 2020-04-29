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В Бурятии в майские праздники будут ловить нарушителей самоизоляции

В Бурятии в майские праздники будут ловить нарушителей самоизоляции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улицы будут патрулировать полицейские и росгвардейцы

В соответствии с указом главы Бурятии, в регионе продлены ограничительные мероприятия по самоизоляции до 11 мая 2020 года.

Документ обязывает жителей не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы либо к ближайшему магазину, выгула домашних животных и выноса мусора.

Федеральным законом от 1 апреля «О внесении изменении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ужесточена ответственность за нарушение указанных ограничений.

В Бурятии росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции продолжат выявлять и привлекать к административной ответственности нарушителей режима.

- Группы наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1.КоАП РФ. Наказанием для физических лиц за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения могут стать как предупреждение, так и административный штраф от 1 до 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
коронавирус Росгвардия самоизоляция
 
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