Бурятский вуз запустил онлайн-флешмоб «С Победой в сердцах!»

Для участия нужно записать видео с георгиевской ленточкой и выложить ролик в соцсети



С 25 апреля Восточно-сибирский государственный университет технологий и управления запустил в Бурятии онлайн-флешмоб «С Победой в сердцах!», посвящённый 75-ой годовщине Победы. По словам организаторов, таким образом, предлагается, оставаясь дома и не нарушая карантина, почтить память о Великой Победе и выразить благодарность и уважение к ветеранам и всем тем, кто отдал свою жизнь в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.



Для участия в акции необходимо записать видео с георгиевской ленточкой – знаком памяти о Великой Отечественной войне. Записанные видео выкладываются в социальные сети под хештегом #ВСГУТУ_С_ПОБЕДОЙ_В_СЕРДЦАХ, а также могут отправляться на электронную почту вуза.



По итогам проведения флешмоба 9 мая все публикации будут смонтированы в один видеоролик и опубликованы на сайте университета, а также размещены в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

