В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция «Георгиевская ленточка» в нашей стране пройдёт в новом формате
В этом году акция отмечает юбилей – 15 лет.
«Волонтёры Победы» помогают в организации акции уже пять лет, за это время активисты Движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагают найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету 5 друзьям.
Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице Движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Также волонтёры передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.
- Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно относится к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения Георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева на груди,- поделилась руководитель всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Скончались более восьмисот человек
Толстоголовка занесена в Красную книгу Рязанской области
В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция «Георгиевская ленточка» в нашей стране пройдёт в новом формате
Лечение в районных больницах будут проходить пациенты с лёгкой формой коронавируса
Федерация этноспорта отказалась от фестивалей, несмотря на то, что финансирование ей не урезали
Военные дезинфицируют штабы, столовые, подъезды
В столице Бурятии начались тренировочные полёты истребителей к 9 мая. ФОТО
Работы уже начались
Певица прочитала текст песни «Як-истребитель» Владимира Высоцкого
Учреждения культуры объединились ради большого онлайн-концерта «Герои Бурятии»
Зрители увидят более 60-ти работ бурятских художников из фондов музея
В регионе зарегистрировано 109 случаев инфицирования COVID-19
В регионе зарегистрировано 104 подтверждённых случаев COVID-19
Техника находилась в неисправном состоянии, а часть работников уволились из-за задержки зарплаты
Вывозной рейс приземлился в Иркутске