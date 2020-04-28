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Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Бурятии

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция «Георгиевская ленточка» в нашей стране пройдёт в новом формате

В этом году акция отмечает юбилей – 15 лет.

«Волонтёры Победы» помогают в организации акции уже пять лет, за это время активисты Движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагают найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету 5 друзьям.

Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице Движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Также волонтёры передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.

- Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно относится к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения Георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева на груди,- поделилась руководитель всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова. 
георгиевская лента День Победы 75 лет Победы
 
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