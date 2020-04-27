Акция посвящена 75-летию Великой Победы
Национальная библиотека Бурятии предлагает жителям принять участие в виртуальной викторине «Герои Бурятии в годы Великой Отечественной войны». Акция посвящена 75-летию Победы.
Чтобы пройти викторину, нужно кликнуть на картинку, размещённую в новости про викторину на сайте Национальной библиотеки.
О Героях из Бурятии запустили викторину онлайн
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