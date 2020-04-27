В Бурятии продолжают чествовать долгожителей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В апреле юбилярами в республике стало 44 труженика тыла



В апреле юбилейные даты – 90 лет, 95 лет, 100 лет и более – отмечают 44 труженика тыла Бурятии, внёсших неоценимый вклад в Великую Победу. Чествования долгожителей с выездом на дом временно приостановлены в связи с распространением коронавируса. Слова признательности передаются юбилярам с использованием средств современной связи. На единовременные выплаты именинникам в размере 5 тысяч рублей из республиканского бюджета в апреле направлено 220 тысяч рублей.



Среди юбиляров – Александра Николаевна Андреева, которая 23 апреля отметила свой 95-й день рождения. Перед началом Великой Отечественной войны с отличием окончив семилетнюю Твороговскую школу Кабанского района и немного проучившись в Улан-Удэнском педагогическом училище, Александра начала работать в родном колхозе «Красный партизан». Сначала трудилась на огородах, затем на всех работах, куда получала наряд-задание. После большого наводнения, затопившего весной 1941 года несколько сёл Кабанского района, колхозников мобилизовали на строительство дамбы, где 15-летняя девушка наравне со взрослыми поднимала земляной вал.



- В течение нескольких месяцев вставали с солнцем и возвращались домой на телегах затемно. Двухметровой высоты дамба тянулась на многие километры вдоль Селенги и стоит до сих пор на защите сёл, – с гордостью делится долгожительница.



С началом войны из колхоза ушли на фронт все мужчины. Только окончившую курсы трактористов смышленую Александру назначили бухгалтером Тимлюйской машинно-тракторной станции. Здесь, с 17 лет она трудилась уже главным бухгалтером МТС, обслуживавшей 12 колхозов района. Специальность бухгалтера на многие годы определила трудовую судьбу Александры Николаевны. Будучи главным бухгалтером спецучастка на строительстве Тимлюйского цементного завода, она оказалась в Москве 1 мая 1951 года. И как представитель ударной стройки, на гостевой трибуне главного майского парада страны стояла рядом со Сталиным и другими руководителями государства.



Строительство Тимлюйского цементного завода завершили ударными темпами за 2 года. И впоследствии, где бы она ни работала – бухгалтером-калькулятором Тимлюйского ОРСа, агентом Госстраха – Александру Николаевну отличали ответственное отношение к делу, вдумчивость и творческий подход. За 47 лет безупречной работы награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда».



В счастливом браке с бывшим фронтовиком Ефимом Матвеевичем Андреевым родились трое детей. Сегодня Александра Николаевна окружена теплом и любовью 4 внуков и 9 правнуков. Как и все наши фронтовики и труженики тыла, ковавшие Великую Победу, она бодра, сохранила прекрасную память и с огромным оптимизмом смотрит в будущее.



79 ветеранов в Бурятии встречают юбилейные дни рождения в мае. Среди них 7 участников Великой Отечественной войны. По сложившейся доброй традиции юбилярам вручаются персональные поздравления президента России Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова, а также единовременные денежные сертификаты в честь юбилейного дня рождения: участникам Великой Отечественной войны – на сумму 20 тысяч рублей, участникам трудового фронта – на 5 тысяч рублей. Всего за 1 квартал 2020 года единовременная денежная выплата перечислена 8 участникам Великой Отечественной войны на сумму 160 тысяч рублей и 289 участникам трудового фронта на сумму 1,44 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

