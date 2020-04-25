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Бурятия представит работы 14 художников на межрегиональной выставке

Бурятия представит работы 14 художников на межрегиональной выставке
Общество,  Фото:pixabay.com
Выставочный проект будет показан во Владивостоке с 8 мая по 7 июня

Работы 14 художников Бурятии будут представлены во Владивостоке на II межрегиональной художественной выставке «Великая Победа» с 8 мая по 7 июня. На обеспечение организации транспортировки работ художников министерством Бурятии выделена целевая субсидия из республиканского бюджета, сообщает пресс-служба минкультуры региона.

В мае 2015 года во Владивостоке был успешно проведён I межрегиональный выставочный проект «Великая Победа», который был с большим воодушевлением принят жителями и гостями города и получил самые высокие оценки со стороны руководства города и края.

Во II межрегиональном выставочном проекте «Великая Победа» увеличивается география участников – это представители всех субъектов России в ДФО, увеличивается количество используемых выставочных площадей и количество художественных произведений, представленных на выставках в рамках проекта.

На выставку от Бурятии рекомендованы такие произведения, как «В палатке», «Портрет Комиссаренко», «Огневая», «Короткий привал» заслуженного художника России Валентина Архипова, «Весточка домой» Александра Батурова, «Битва» Евгения Болсобоева, «Под мирным небом» Валерия Гатапова и другие картины. 
минкультуры РБ выставка 75 лет Победы
 
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