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Студентка из Бурятии покоряет федеральный канал

Студентка из Бурятии покоряет федеральный канал
Общество, 
Елена Маханькова участвует во всероссийском конкурсе, который проводит телеканал «Победа»

9 апреля на телеканале «Победа» стартовал конкурс открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за победу!», приуроченный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для принятия участия жителям страны необходимо исполнить песню, рассказать стихотворение о военных годах.

Студентка третьего курса Байкальского колледжа недропользования Елена Маханькова, 21 апреля отправила видеоклип с заявкой, где она сыграла роль девушки в военные годы. По словам участницы, она узнала об этом конкурсе случайно, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

- Изначально мы с руководителем студии планировали провести онлайн-концерт, посвящённый Дню 75-летия победы в социальных сетях. Для этого, специально выпустили песни с этой тематикой в группе «ВКонтакте». Потом я увидела объявление о проведении конкурса и сразу сообщила руководителю, что хочу попробовать принять участие в нём, - рассказывает Елена.

Участникам нужно записать видео в хорошем качестве, оставить заявку на официальном сайте телеканала и загрузить видеофайл. Участвовать можно с 4-х лет, а отправить заявку нужно до 1 мая.

Сама идея создания клипа принадлежит Лилии Артамоновой, руководителю народной студии эстрадного пения КДЦ «Рассвет», где студентка занимается вокалом. Кроме самой Елены, в конкурсе принимают участие её руководитель и сотрудник авиационного завода. 



Сейчас работа Елены стремительно набирает популярность.

- Как только мы начали работу над выбором песни и форматом её исполнения, моему руководителю пришла идея создать клип с сюжетом. Поначалу, мне было трудно понять, как он будет выглядеть. Поэтому не хотела даже сниматься, но она поверила в меня, в саму идею клипа, - делится участница.

Так, приступив к написанию сценария, вместе со своим руководителем, Елена арендовала машину, костюм и выехала в район для проведения съёмок. В процессе создания клипа, редактировались и дополнялись сцены. Таким образом, появился набирающий популярность клип. Сейчас за данное видео проголосовало свыше 1100 человек.

В правилах проведения конкурса указано, что определять победителя будут по набранным голосам пользователей официального сайта канала. Финалисты смогут стать участниками съёмок гала-концерта на российском телевидении, пройти по местам боевой славы или же стать обладателями ценных призов. Посмотреть и проголосовать за работу Елены можно по ссылке https://spasibo.pobeda.tv/contest/1293?&utm_medium=vk 
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