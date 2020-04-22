Бурятский оперный театр покажет онлайн-интервью из Японии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первым гостем станет постановщик балета «Талисман» Александр Мишутин



Бурятский театр оперы и балета запускает проект «Прямой эфир» - серию онлайн-интервью с деятелями культуры России и зарубежья. Встречи будут проходить в формате прямых трансляций на официальной странице театра в социальной сети Instagram два раза в неделю, сообщает пресс-служба театра оперы и балета.



Первым гостем «Прямого эфира» станет Александр Мишутин, балетмейстер-постановщик балета «Талисман», номинант на «Золотую маску». Вечером 24 апреля Александр, находящийся сейчас в Японии, ответит на вопросы ведущего в прямом эфире и расскажет о «золотомасочной» постановке, планах на будущее и бурятском балете.



Александр Мишутин — балетмейстер-постановщик и педагог. Выпускник Московской государственной академии хореографии, в прошлом артист балета лучших балетных трупп театров России – Московский академический Музыкальный театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, «Имперский русский балет», «Кремлевский балет» Японии – «Nippon-ballet». В настоящее время является художественным руководителем Международной балетной школы в Токио.



Балет «Талисман» был выдвинут экспертной комиссией на национальную театральную премию «Золотая маска»-2020 в трех номинациях («Лучший балетный спектакль», «Работа балетмейстера» — Александр Мишутин, «Балет-современный танец/Женская роль» — Анна Петушинова).



Фестивальный показ спектакля состоялся 29 февраля на сцене «Геликон-оперы» (Москва). Исполнительница партии Нирити Анна Петушинова по состоянию здоровья не смогла выйти на сцену.



Таким образом, «Талисман» претендует на победу в двух номинациях. Торжественное объявление победителей премии должно было состояться 15 апреля. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации церемония перенесена на неопределенный срок.



