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Бурятский оперный театр покажет онлайн-интервью из Японии

Бурятский оперный театр покажет онлайн-интервью из Японии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первым гостем станет постановщик балета «Талисман» Александр Мишутин

Бурятский театр оперы и балета запускает проект «Прямой эфир» - серию онлайн-интервью с деятелями культуры России и зарубежья. Встречи будут проходить в формате прямых трансляций на официальной странице театра в социальной сети Instagram два раза в неделю, сообщает пресс-служба театра оперы и балета.

Первым гостем «Прямого эфира» станет Александр Мишутин, балетмейстер-постановщик балета «Талисман», номинант на «Золотую маску». Вечером 24 апреля Александр, находящийся сейчас в Японии, ответит на вопросы ведущего в прямом эфире и расскажет о «золотомасочной» постановке, планах на будущее и бурятском балете.

Александр Мишутин — балетмейстер-постановщик и педагог. Выпускник Московской государственной академии хореографии, в прошлом артист балета лучших балетных трупп театров России – Московский академический Музыкальный театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, «Имперский русский балет», «Кремлевский балет» Японии – «Nippon-ballet». В настоящее время является художественным руководителем Международной балетной школы в Токио.

Балет «Талисман» был выдвинут экспертной комиссией на национальную театральную премию «Золотая маска»-2020 в трех номинациях («Лучший балетный спектакль», «Работа балетмейстера» — Александр Мишутин, «Балет-современный танец/Женская роль» — Анна Петушинова).

Фестивальный показ спектакля состоялся 29 февраля на сцене «Геликон-оперы» (Москва). Исполнительница партии Нирити Анна Петушинова по состоянию здоровья не смогла выйти на сцену.

Таким образом, «Талисман» претендует на победу в двух номинациях. Торжественное объявление победителей премии должно было состояться 15 апреля. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации церемония перенесена на неопределенный срок.

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