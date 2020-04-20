Осуждённые женщины в улан-удэнской колонии прочитали стихи о войне

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Лучшие стихи войдут в сборник «Ступени»



В исправительной колонии №7 в УФСИН России по Бурятии состоялся конкурс поэзии «И помнит мир спасённый». Мероприятие прошло в рамках празднования Года Памяти и Славы.



Конкурс проходил в рамках литературного кружка, который организован при библиотеке учреждения. Осуждённые читали стихи известных российских поэтов, а также стихи собственного сочинения, посвящённые памяти воинов, погибших на полях сражений.



Лучшие стихи, представленные на конкурс, будут опубликованы в сборнике «Ступени», который выпускают в исправительном учреждении, сообщает пресс-служба учреждения.

