Лучшие стихи войдут в сборник «Ступени»
В исправительной колонии №7 в УФСИН России по Бурятии состоялся конкурс поэзии «И помнит мир спасённый». Мероприятие прошло в рамках празднования Года Памяти и Славы.
Конкурс проходил в рамках литературного кружка, который организован при библиотеке учреждения. Осуждённые читали стихи известных российских поэтов, а также стихи собственного сочинения, посвящённые памяти воинов, погибших на полях сражений.
Лучшие стихи, представленные на конкурс, будут опубликованы в сборнике «Ступени», который выпускают в исправительном учреждении, сообщает пресс-служба учреждения.
Осуждённые женщины в улан-удэнской колонии прочитали стихи о войне
Общество, Фото:
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