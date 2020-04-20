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В Улан-Удэ ко Дню Победы приводят в порядок памятники

В Улан-Удэ ко Дню Победы приводят в порядок памятники
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Часть памятников уже отремонтирована

11 скульптурных композиций и памятников войны отремонтирует комбинат по благоустройству Улан-Удэ ко Дню Победы, сообщает мэрия города.

Обновлены бюсты Героев Советского Союза Дармы Жанаева и Ивана Чертенкова, памятник воинам-заводчанам, павших на фронтах Великой Отечественной войны по улице Корабельная. Полностью завершены работы на братских могилах красногвардейцев на улицах Смолина и Куйбышева.

Завершается реставрация Обелиска «Памяти погибшим воинам» в микрорайоне Тальцы и Мемориала погибшим воинам Бурятии 1941-1945 гг. – «Часовня» по улице Камова.

Большой объём работ, ведётся на Обелиске воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории завода «Электромашина» по улице Борсоева. Здесь заменят тротуарную плитку, сделают облицовку стен мраморными плитами, отдельные элементы памятника покрасят стойкой специальной краской.

Реставрацию остальных памятников военной истории комбинат планирует завершить к 9 Мая.

Работы по реставрации памятников военной истории утверждены комитетом городского хозяйства на основании предложений районных администраций города.

памятник День Победы
 
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