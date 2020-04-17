В Бурятии рассказали о вкладе бурятских артистов в Победу

Педагоги Колледжа искусств были в составе концертных бригад во время Великой Отечественной войны



Многие артисты внесли свой вклад в Победу – они поднимали дух бойцов, дарили надежду, радовали душу и сердце своим искренним творчеством. Педагоги Колледжа искусств имени Чайковского не остались в стороне от этого благородного дела, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.



Зимой 1943 года правительство республики принимает решение об отправке на фронт ведущих артистов театра и филармонии. Бригада была сформирована из восьми человек, среди них - педагоги по классу вокала, народная артистка РСФСР Надежда Казаковна Петрова и Заслуженная артистка РСФСР Вера Дашиевна Лыгденова, педагог хореографических дисциплин, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Ефремовна Гергесова, они в составе концертных бригад выступали на Белорусском фронте.



Вера Лыгденова выступала в госпиталях для раненых, перед бойцами на передовой Белорусского фронта. Во время выступлений концертной бригады на Восточном фронте (осенью 1945 г.) – Манчжурии, Харбине, Цицикаре – Вера Лыгденова знакомится с маршалом Георгием Константиновичем Жуковым, который высоко ценил вокальное мастерство молодой певицы



Татьяна Гергесова и Надежда Петрова также выступали в госпиталях для раненых, перед бойцами на передовой Белорусского фронта.



- Каждое выступление мы заканчивали песней «Широка страна моя родная». Все слушали стоя, подхватывали песню, и сегодня я не могу вспоминать без волнения эти концерты. Это трудное время, встречи с людьми героическими, мужественными, для нас актёров были школой жизни и сценического мастерства, - рассказала Надежда Петрова.

