В Бурятии все выплаты на детей производят своевременно

Федеральные средства уже распределены между получателями мер соцподдержки, положенные им за апрель



В Бурятию поступили средства федерального бюджета, которые уже перечислены в кредитные учреждения и отделения связи АО «Почта России». Деньги предназначены для социального обеспечения семей с детьми, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



В частности, более 5,7 миллионов рублей получат 268 семей, которым полагается единовременное пособие при рождении ребенка, через кредитные учреждения. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет на сумму свыше 57,6 миллионов рублей распределены на 7 473 граждан республики.



Зачисление пособий кредитными учреждениями производиться в течение 5 банковских дней со дня осуществления финансирования, то есть от 15 до 21 апреля (включительно).



Финансирование государственных пособий через отделения связи в АО «Почта России» состоялось 9 апреля в связи с мероприятиями, связанными с самоизоляцией.



Единовременное пособие при рождении ребёнка получат 17 граждан. На эти цели перечислено 343,16 тыс. рублей. На пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет для 413 гражданам перечислено более 3, 4 миллионов рублей.

