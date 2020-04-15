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Гражданин Казахстана пытался подкупить забайкальских полицейских

Гражданин Казахстана пытался подкупить забайкальских полицейских
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За 3 тысячи мужчина хотел отделаться от административной ответственности

В Могочинском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Казахстана, который покушался на дачу взятки сотруднику транспортной полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Установлено, что в марте в поезде сообщением «Омск-Владивосток», следовавшего по перегону «Ксеньевская-Зилово» Забайкальской железной дороги, мужчина передал сотруднику транспортной полиции взятку в размере 3 тысяч рублей. Обвиняемый хотел, чтобы за деньги его не привлекали к административной ответственности в связи с нахождением в состоянии опьянения.

Полицейский отказался от денежного вознаграждения. Теперь взяткодателю грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо в виде исправительных работ, ограничения или лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.


Забайкальский край взятка
 
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