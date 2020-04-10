В Бурятии новый танцевальный челлендж «БурМоДэнс» стал вирусным





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arsalan Sandanov (@ars_sand) 7 Апр 2020 в 5:41 PDT



Жители Бурятии самого разного возраста с удовольствием подхватили челлендж. Танец повторили уже десятки человек.



«Пушка! Раз 20 пересмотрел! Ещё давайте!», «Ждём новых видео», «Красавчики», «Ну просто дух захватывает! Танцую с вами!», «Движения классные», - комментируют подписчики Арсалана Санданова.

Жители Бурятии самого разного возраста с удовольствием подхватили челлендж. Танец повторили уже десятки человек.«Пушка! Раз 20 пересмотрел! Ещё давайте!», «Ждём новых видео», «Красавчики», «Ну просто дух захватывает! Танцую с вами!», «Движения классные», - комментируют подписчики Арсалана Санданова.





В Бурятии вирусным стал новый танцевальный челлендж «БурМоДэнс», который три дня назад в Instagram запустил балетмейстер театра песни и танца «Байкал» Арсалан Санданов. Постановщик вместе со своей супругой Александрой станцевал «бурятский модный танец» под песню «Эн тэр яс» и предложил всем желающим попробовать повторить движения.- Новый стиль танца «БурМодэнс» (расшифровка бурятский модный танец). Если вы вдруг решили повторить, не забудьте бурятский атрибут. Это может быть шапка, дэгэл, гутулы, - написал Арсалан Санданов.