Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в патриотической акции

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В России стартовала акция «Женское лицо Победы»



В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве стартовала патриотическая акция «Женское лицо Победы». Организатором акции выступил «Союз женщин России» при научной поддержке Российского военно-исторического общества.



Акция приурочена к 75-летию Победы и 110-летию со дня рождения Героя СССР, лётчицы Валентины Гризодубовой.



В рамках акции во всех регионах страны пройдут выставки памяти советских женщин и девушек, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Стенды экспозиций разместят городские и сельские музеи, дома культуры, школы, библиотеки. Материалы выставки будут пополняться известными и неизвестными именами героинь, сообщает пресс-служба минультуры Бурятии.



Электронная версия выставки размещена на сайте: https://wuor.ru/Page/200-vistavka_zhenskoe_litso_pobedi

