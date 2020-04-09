В России стартовала акция «Женское лицо Победы»
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве стартовала патриотическая акция «Женское лицо Победы». Организатором акции выступил «Союз женщин России» при научной поддержке Российского военно-исторического общества.
Акция приурочена к 75-летию Победы и 110-летию со дня рождения Героя СССР, лётчицы Валентины Гризодубовой.
В рамках акции во всех регионах страны пройдут выставки памяти советских женщин и девушек, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Стенды экспозиций разместят городские и сельские музеи, дома культуры, школы, библиотеки. Материалы выставки будут пополняться известными и неизвестными именами героинь, сообщает пресс-служба минультуры Бурятии.
Электронная версия выставки размещена на сайте: https://wuor.ru/Page/200-vistavka_zhenskoe_litso_pobedi
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в патриотической акции
Общество, Фото:
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