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В Бурятии потеплеет

В Бурятии потеплеет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скоро синоптики обещают днём +15, +20 градусов

Тёплая безоблачная погода ожидается на предстоящей неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Температура будет повышаться в течение недели, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.

В Бурятии и Забайкалье без осадков.

В Бурятии ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью 0, +5, местами -5, -10 градусов. Днём +11, +16, местами +5, +10, с четверга +15, +20, местами +5, +10 градусов.



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