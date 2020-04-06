В Бурятии потеплеет

Скоро синоптики обещают днём +15, +20 градусов



Тёплая безоблачная погода ожидается на предстоящей неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Температура будет повышаться в течение недели, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.



В Бурятии и Забайкалье без осадков.



В Бурятии ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью 0, +5, местами -5, -10 градусов. Днём +11, +16, местами +5, +10, с четверга +15, +20, местами +5, +10 градусов.







