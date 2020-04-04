«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как выглядит город в изоляции
Сегодня индекс самоизоляции в Улан-Удэ по состоянию на 14.00 составил 4,5 баллов, что означает, согласно сервису «Яндекс» - на улице почти никого.
Показатели столицы Бурятии лучше, чем у соседей – Иркутска (3,9) и Читы (4,2).
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как выглядит город – когда в регионе введён режим самоизоляции. Фоторепортаж был сделан накануне, 3 апреля.
Напомним, компания «Яндекс» запустила новый сервис «Индекс самоизоляции», который подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений.
При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
Если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. «Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», подчёркивают в «Яндекс».
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4,5 балла из 5: фоторепортаж
Общество, Фото:
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