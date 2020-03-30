В Бурятии лесной спецназ отработал спуски с вертолёта

На следующей тренировке спецназовцы будут прыгать с парашютом



В Улан-Удэ сегодня прошли плановые тренировки пожарных-десантников на Комсомольском острове. 35 человек из Усть-Баргузинского, Закаменского и Кабанского отделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов отработали спуски с вертолёта «Ми-8».



- Профессия пожарного-десантника очень сложная не только физически, но и морально. Ведь в пожароопасный сезон им приходится спускаться при более сложных условиях. А здесь в более-менее спокойной обстановке идёт подготовка чисто психологически, – рассказал старший лётчик-наблюдатель Муйского авиаотделения Александр Морин.



Для начала огнеборцы проверяют экипировку и отрабатывают движения прыжков на земле, а после поднимаются в небо. Вертолёт зависает над безопасным местом, пожарные-десантники спускаются партиями по 3 человека. Выпускающий осматривает экипировку и правильность фиксации всех креплений. После, выбрасывается шнур, уложенный в специальной форме «бухты». Десантники, контролируя скорость спуска, при помощи спускового устройства, спускаются на землю, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- Продолжится тренировка в Баргузинском районе по прыжкам с парашютом. Они будут также прыгать с самолетов «ТВС-2МС» с парашютной системой «Лесник-3». Такую подготовку пройдут 130 человек – рассказал заместитель руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Петров.

