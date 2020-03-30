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В Улан-Удэ «разворачивали» забывших про нерабочую неделю работников ЛВРЗ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Неожиданно людно было сегодня на проходной неработающего ЛВРЗ. ФОТО

Сегодня утром некоторые сотрудники Улан-Удэнского ЛВРЗ пришли как обычно на работу. Но у входа администрация предприятия разворачивала их и отправляла домой. Возможно, кто-то вышел из отпуска и не знал об объявленной нерабочей неделе.

На Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении, а также на Улан-Удэнском авиазоводе такого не наблюдалось.

Как сообщал «Байкал-Daily», президент России Владимир Путин отменил рабочую неделю, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля включительно.

- Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, — сказал президент.

При этом он пообещал, что зарплата за этот период сохранится. 

Также в связи с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии приняты дополнительные меры по защите населения. Соответствующий указ был подписан главой Бурятии Алексеем Цыденовым 27 марта.

На сегодня в Бурятии зарегистрировано уже 13 случаев заболевания коронавирусом. Состояние пациентов удовлетворительное, тяжёлых форм заболевания нет.

ЛВРЗ коронавирус
 
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