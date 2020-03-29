Почти все из них молодые женщины, многие мамы
В Улан-Удэ после первых случаев коронавируса больше ста сотрудников инфекционной больницы остались жить на работе. Это врачи, медсёстры, санитарки, уборщицы, работники хозслужбы и пищеблока. Об этом сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
26 марта коллектив инфекционной больницы вступил в борьбу с коронавирусом. На сегодня в стационаре больницы находится 60 человек, из них восемь больных коронавирусом.
По словам Татьяны Сымбеловой, 95% тех, кто живёт сейчас на работе, - молодые женщины. Много мам, которые оставили детей своим мужьям и родителям.
- Они сейчас в зоне особого риска. Конечно, мы их кормим, у нас свой пищеблок. Глава республики Цыденов Алексей Самбуевич дал распоряжение кормить за счёт бюджета, - поделилась главный врач.
Неравнодушные люди как могут благодарят медиков. Так, одноклассницы Татьяны Сымбеловой в знак благодарности за самоотверженную работу доставили её коллективу фрукты, вафли, конфеты, соки и кофе.
Как сообщал «Байкал-Daily», пока официально в Бурятии восемь случаев заболевания коронавирусом. Анализы ещё пяти человек, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, отправлены в Новосибирск.
В Улан-Удэ живут на работе более 100 сотрудников инфекционной больницы
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