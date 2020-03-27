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В Бурятии выберут лучшее оформление автомобиля, посвящённое Победе

В Бурятии выберут лучшее оформление автомобиля, посвящённое Победе
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс состоится в Еравнинском районе

В Еравнинском районе Бурятии пройдут конкурсы, посвященные 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.

В районном конкурсе военной песни «Звёздная ночь – 2020» принять участие в конкурсе могут все желающие от 16 до 35 лет в номинациях: «Солисты» и «Дуэты, трио». Заявки на участие подаются до 6 мая в районный дом культуры в селе Сосново-Озёрское.

Мероприятие проводится 9 мая с 18:00 до 21:00 на центральной площади Сосново-Озёрского (6+). Каждый участник исполняет одну песню Великой Отечественной войны под фонограмму.

По итогам конкурса определяется обладатель гран-при и дипломанты по номинациям. По решению оргкомитета могут быть установлены специальные призы.

В районе также объявлен конкурс на лучшее оформление автомобиля, посвящённое 75-летию Победы (0+). К участию в конкурсе допускаются все желающие.

Автомобиль, участвующий в конкурсе, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие надписей и изображений, в любой форме унижающих достоинства человека или отдельной национальной группы людей, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;
- наличие на автомобиле изображений, надписей, имеющих отношение к Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- наличие флагов или другой атрибутики, отражающей Победу в Великой Отечественной войне.

Жюри определит победителей конкурса 8 мая в Сосново-Озёрском. Победитель конкурса получит 10000 рублей. За второе место будет вручён приз – 7000 рублей. Обладателю третьего места достанутся 5000 рублей. 9 мая самые оригинально оформленные транспортные средства возглавят парад.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 1 мая в отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта АМО «Еравнинский район».
Еравнинский район Бурятия Сосново-Озёрское конкурс 75 лет Победы вокальный конкурс автомобили
 
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