Чита закрыла все учреждения образования с 30 марта по 3 апреля

Большинство учреждений образования Забайкалья также не будут работать



Указ президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» определяет корректировки графиков учебного процесса образовательных организаций. Большинство учреждений образования, расположенные в Забайкальском крае, не будут вести работу в период с 30 марта по 3 апреля. Соответствующие приказы подписал 26 марта министр образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Андрей Томских.



Школы, лицеи и гимназии любой формы собственности – государственные, муниципальные, негосударственные продляют каникулы для школьников до 3 апреля. С 6 апреля и до особого распоряжения школы, учреждения дополнительного образования продолжат работу в дистанционном формате. Учреждения среднего профессионального образования Забайкальского края также с 30 марта по 4 апреля включительно уходят на каникулы.



В муниципальных дошкольных организациях дни с 30 марта до 3 апреля установлены как нерабочие. Однако органы местного самоуправления определят детские сады, в которых будут вести работу дежурные группы кратковременного пребывания, либо, в которых будет установлено свободное посещение, с применением всех санитарных норм и правил, а также утренних медицинских фильтров. Данные группы будут работать и принимать детей в нерабочие дни исключительно для тех родителей, на которых распространяется пункт 2 указа президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Родители будут уведомлены заранее.



Списки детских садов, в которых будут вести работу дежурные группы кратковременного пребывания, либо, в которых будет установлено свободное посещение, будут опубликованы на сайтах органов местного самоуправления и на сайте минобразования Забайкальского края.



В аналогичном формате предложено работать и негосударственным организациям, осуществляющим деятельность по программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, учитывая значимость предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкалья.



По информации пресс-службы комитета образования администрации Читы, все учреждения образования, расположенные в городе, не будут вести работу в период с 30 марта по 3 апреля.



Для сотрудников образовательных организаций согласно указу президента Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля – нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы в соответствии с нормами трудового законодательства.



В социальной сети «Одноклассники» начала работать горячая линия по вопросам организации дистанционно обучения, профилактики ОРВИ и гриппа и предупреждению распространения коронавирусной инфекции в образовательных организациях Забайкальского края. Оставить своё сообщение на горячую линию можно в комментариях.



В Забайкальском крае действует ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. При министерстве здравоохранения Забайкальского края работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Телефон: 8 (3022) 21-03-03. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (работает круглосуточно).

