В сёлах Бурятии продолжается вручение юбилейных медалей ветеранам

Общество, Фото: пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

В Селенгинском районе прошла церемония награждения 9 ветеранов



Девяти ветеранам труда села Ягодное Селенгинского района Бурятии вручены юбилейные медали. Каждый из них в годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми трудился в колхозе. Каждый из них приближал Победу вместе со всей страной



Агафью Ильиничну Пескову война застала, когда ей было 7 лет. После окончания 3 класса наравне с матерью она стала работать на колхозных полях. Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 1958 года она работала дояркой колхоза имени Ленина, где неоднократно получала почётные грамоты за ударный труд. За высокие показатели в производстве награждена орденом «Знак Почёта».



Иосиф Демьянович Петров с 8 лет работал на колхозном огороде, пас коров и лошадей. С 1946 года вся семья переехала в село Ягодное. После 4 класса началась его трудовая деятельность в колхозе имени Ленина. Он прошёл путь от разнорабочего до управляющего второго отделения. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почётными грамотами правления колхоза за ударный труд. Является победителем социалистического соревнования 1979 года.



Зинаида Степановна Рукосуева с 10 летнего возраста наравне с взрослыми трудилась на колхозных полях, в рыболовной бригаде, на лесозаготовках. За это награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После окончания Великой Отечественной войны работала поваром, в рыбоохране и в ГАП-3.



Марии Петровне Черных было 11 лет, когда началась война. Невзирая на возраст, работала на колхозных полях, на покосах, убирала вместе с односельчанами урожай, выезжала на тушение пожаров. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почётными грамотами за ударный труд. В этом году Мария Петровна отметила юбилейную дату – 90-летие со дня рождения.



Наталья Ивановна Назарова с 10 лет начала работать на колхозных огородах. С 13 лет трудилась на колхозных полях: косила вручную пшеницу и рожь, затем собирала и молотила. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После окончания Великой Отечественной войны работала в пожарной части села Баянгол. В 1979 году с семьёй переехала в село Ягодное, где работала дояркой. За ударный труд неоднократно получала почётные грамоты правления колхоза.



Евдокия Карповна Анищик с 10 лет работала в колхозе и дояркой, и телятницей. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд к 100-летию В.И. Ленина», почётными грамотами за ударный труд.



Анастасия Александровна Ефимова, окончив 4 класса, пошла работать на колхозные поля. После смерти матери, с семьёй переехали в Бурятию. В 1952 году вступила в колхоз имени Ленина. Здесь она работала дояркой, телятницей, свинаркой. Неоднократно награждена почётными грамотами правления за ударный труд.



Раиса Пантелеймоновна Думнова начала трудиться в колхозе в годы Великой Отечественной войны, с 10-летнего возраста. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд к 100-летию В.И. Ленина», почётными грамотами за ударный труд.



Савелию Фокеевичу Ефимову в 1941 году было всего 7 лет. Возраст не стал помехой, и он вместе с односельчанами пошёл работать в колхоз на поля. После окончания войны продолжал работать в колхозе трактористом до выхода на заслуженный отдых. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», трудовыми почётными грамотами.



В честь ветеранов колхоза прозвучали стихи, песни военных лет, слова признательности от земляков, ради которых они ковали Победу на трудовом фронте. Также во время церемонии награждения поздравления и благопожелания прозвучали в выступлении министра социальной защиты населения Бурятии Татьяны Быковой. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

