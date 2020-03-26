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С июня семьи Бурятии получат выплаты на детей от 3 до 7 лет

С июня семьи Бурятии получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество,  Фото:pixabay.com
Её размер составит более 6 тысяч рублей на каждого ребёнка

Начало предоставления ежемесячной выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет переносится с июля на июнь этого года. Об этом говорится в заявлении главы государства Владимира Путина.

Ежемесячная выплата на детей возрастом от 3 до 7 лет предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход менее величины прожиточного минимума, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Размер выплаты в 2020 году в Бурятии составит 6032,50 рублей на одного ребёнка. Выплата будет назначена на календарный год (с 1 января по 31 декабря), но не ранее месяца возникновения права на данную выплату.

За предоставлением этой меры социальной поддержки можно будет обращаться с заявлением в многофункциональный центр, через Единый портал государственных услуг либо в клиентскую службу отдела социальной защиты населения по месту жительства.

Документы и сведения, необходимые для назначения выплаты, будут получены подразделениями республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Среди них сведения на родителей, детей, установлении над ребёнком опеки (попечительства) – для опекуна, (попечителя); документы о проживании семьи на территории республики; сведения о доходах (пенсия, различные виды пособий, в том числе по безработице, размеры заработной платы, перечисляемых алиментах и прочие). Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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