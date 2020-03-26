Его действия пресекли полицейские
В Сретенском районе Забайкальского края суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, ранее работавшего помощником машиниста электровоза локомотивного депо Чернышевск. Он признан виновным в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Установлено, что мужчина договорился с машинистом тепловоза и в ночь на 26 июля 2018 года проник на территорию депо в городе Шилка. Там он с помощью мотопомпы попытался украсть из топливного бака тепловоза в привезенные с собой емкости 1 300 литров дизельного топлива. Однако его действия были пресечены сотрудниками полиции.
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье помощник машиниста пытался украсть дизельное топливо
Общество, Фото:
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