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В Улан-Удэ завершили строительство ещё одной школы

В Улан-Удэ завершили строительство ещё одной школы
Общество,  Фото:egov-buryatia.ru/minstroy
Школа рассчитана 250 мест

Завершилось строительство школы по улице Цыбикова в Октябрьском районе Улан-Удэ. Она рассчитана на 250 мест.

Общая площадь школы — 2410,1 кв. метров. Здание имеет три этажа, в него входит столовая с пищеблоком, помещение трудового обучения, читальный зал с фондом хранения, учебные классы на 2-м этаже, большой спортивный зал с раздевалками, обеденный зал на 84 места и зрительный зал на 90 мест. На прилегающей территории обустроена спортивная площадка, футбольное поле.

Всего на строительство школы было направлено 336,8 млн. рублей в рамках национального проекта «Образование».

Строительство началось в марте 2019 года, сообщает пресс-служба республиканского минстроя.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в пригороде Улан-Удэ, сёлах Поселье и Нижний Саянтуй, вводятся в эксплуатацию ещё две новые школы, строительство которых недавно завершилось

образование школы
 
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