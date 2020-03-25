Школа рассчитана 250 мест
Завершилось строительство школы по улице Цыбикова в Октябрьском районе Улан-Удэ. Она рассчитана на 250 мест.
Общая площадь школы — 2410,1 кв. метров. Здание имеет три этажа, в него входит столовая с пищеблоком, помещение трудового обучения, читальный зал с фондом хранения, учебные классы на 2-м этаже, большой спортивный зал с раздевалками, обеденный зал на 84 места и зрительный зал на 90 мест. На прилегающей территории обустроена спортивная площадка, футбольное поле.
Всего на строительство школы было направлено 336,8 млн. рублей в рамках национального проекта «Образование».
Строительство началось в марте 2019 года, сообщает пресс-служба республиканского минстроя.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в пригороде Улан-Удэ, сёлах Поселье и Нижний Саянтуй, вводятся в эксплуатацию ещё две новые школы, строительство которых недавно завершилось
В Улан-Удэ завершили строительство ещё одной школы
Общество, Фото:
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