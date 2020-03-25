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В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках

В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
Общество,  Фото:пресс-служба центра эвенкийской культуры «Арун»
Жителей республики просят поделиться информацией о родственниках

В Бурятии создаётся информационный сборник по эвенкам республики, воевавшим на фронтах Второй Мировой войны. В настоящее время собран достаточно значительный массив данных – на основе работ районных учреждений культуры, томов «Книги памяти Республики Бурятия», публикаций в СМИ и сетевых ресурсах.

Тем не менее, собранная информация неполная – о многих эвенках-ветеранах отсутствуют даже биографические сведения. Порой в разных источниках информация может быть сильно противоречивой. Например, боец по одним данным считается без вести пропавшим на войне, по другим – благополучно демобилизовавшимся и получившим награды. Иногда один и тот же человек проходит как несколько разных людей, из-за разночтений в написании имени.

В связи с этим нужна помощь всех неравнодушных, кто хочет поделиться информацией и сохранить память о своих героических предках – эвенках. Интересны рассказы самих ветеранов, воспоминания хорошо знавших их людей, фотографии, фотокопии документов, какие-то публикации в СМИ, иные данные.

Желающие помочь могут обратиться в офис центра «Арун» либо связаться по телефону 8 (3012) 23-06-87. Об этом сообщает пресс-служба центра.
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