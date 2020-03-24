 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Марта

В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты
В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты

23 Марта

Популярное

Илья Варламов: «Улан-Удэ - самый честный и откровенный город России»

Илья Варламов: «Улан-Удэ - самый честный и откровенный город России»
Общество, 
Блогер удивляется большому количеству заборов и бездомных собак в городе

Как сообщалось ранее, сегодня в столицу Бурятии прилетел знаменитый российский блогер-урбанист Илья Варламов. Блогер уже успел пообедать в ресторане в центре Улан-Удэ и сфотографироваться с нетрезвыми обнимающимися мужчинами.

- Кстати, что удивительно, но в Улан-Удэ многие бухают с самого утра… Солнышко светит, все синенькие ходят по улицам. Но бухают тут не как у нас на западе. У нас после 100 грамм сразу душу открывают, веселятся, а тут супятся, зажимаются, на серьезных щах ходят, виду не подают! - писал блогер. 

Затем Илья Варламов отправился на окраину города и уже опубликовал пару сторис, где высказал своё мнение:

«У вас может быть город завален мусором, может не быть асфальта, будет такая вот безнадёга, пыль, грязь… Главное – поставить заборы, главное, чтобы город был безопасным. Побольше заборов. В любой непонятной ситуации ставь заборы – это для безопасности. Город сразу станет безопасным и комфортным», сострил блогер. 



На другом видео он снял дом, на стене которого чёрной краской написано: «Россия для грустных». «Улан-Удэ – самый честный и откровенный город в России», прокомментировал эту надпись Илья Варламов. 



Также блогер обратил внимание на одну из самых острых проблем Улан-Удэ – большое количество безнадзорных собак.

- Нужно зафиксировать два момента: в Улан-Удэ меня до сих пор не съели собаки, здесь очень много бездомных собак, а ещё здесь народ почему-то тонирует лобовые стёкла машин - я не знаю, с чем это связано, - заключил Варламов.
блогеры Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске закрыли для посетителей муниципальные учреждения культуры
В Иркутске закрыли для посетителей муниципальные учреждения культуры
Общество, 24.03.2020
Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
Бурятия выиграла первенство ДФО по настольному теннису
Бурятия выиграла первенство ДФО по настольному теннису
Общество, 24.03.2020
У республики «золото» в командном зачёте, одиночных разрядах, смешанных парах, юношеском парном разряде
В Улан-Удэ появились контейнеры для раздельного мусора
В Улан-Удэ появились контейнеры для раздельного мусора
Общество, 24.03.2020
Их установили возле социально важных объектов
Илья Варламов: «Улан-Удэ - самый честный и откровенный город России»
Илья Варламов: «Улан-Удэ - самый честный и откровенный город России»
Общество, 24.03.2020
Блогер удивляется большому количеству заборов и бездомных собак в городе

В Бурятии выписали штраф инвалиду за переход в неположенном месте
В Бурятии выписали штраф инвалиду за переход в неположенном месте
Общество, 24.03.2020
Житель состоит на учёте в Республиканском психоневрологическом диспансере
Забайкалец задушил знакомого, чтобы угнать его машину
Забайкалец задушил знакомого, чтобы угнать его машину
Общество, 24.03.2020
Он заранее разработал план преступления

Верховный суд Бурятии рассмотрит дело фермера, убившего соседа
Верховный суд Бурятии рассмотрит дело фермера, убившего соседа
Общество, 24.03.2020
Мужчина застрелил соседа, чей табун лошадей регулярно вытаптывал его посевы
Директор МУП «Ангарский трамвай» подозревается в получении взятки
Директор МУП «Ангарский трамвай» подозревается в получении взятки
Общество, 24.03.2020
По версии следствия, он продавал рельсы, выведенных из эксплуатации, по заниженным ценам
Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»
Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»
Общество, 24.03.2020
От второго тестирования, ради которого приехали эксперты из Москвы, политик отказался  
В Иркутской области мужчина ограбил прохожего
В Иркутской области мужчина ограбил прохожего
Общество, 24.03.2020
Полицейские задержали его по «горячим следам»
В Улан-Удэ начнут обрабатывать подъезды и лифты домов
В Улан-Удэ начнут обрабатывать подъезды и лифты домов
Общество, 24.03.2020
План организационных и санитарно-эпидемиологических мероприятий утвердил Игорь Шутенков
Житель Бурятии потратил чужие 64 тысячи на еду и алкоголь
Житель Бурятии потратил чужие 64 тысячи на еду и алкоголь
Общество, 24.03.2020
Он украл кредитную карту своего нового знакомого

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^