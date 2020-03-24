Илья Варламов: «Улан-Удэ - самый честный и откровенный город России»

Как сообщалось ранее, сегодня в столицу Бурятии прилетел знаменитый российский блогер-урбанист Илья Варламов. Блогер уже успел пообедать в ресторане в центре Улан-Удэ и сфотографироваться с нетрезвыми обнимающимися мужчинами.
- Кстати, что удивительно, но в Улан-Удэ многие бухают с самого утра… Солнышко светит, все синенькие ходят по улицам. Но бухают тут не как у нас на западе. У нас после 100 грамм сразу душу открывают, веселятся, а тут супятся, зажимаются, на серьезных щах ходят, виду не подают! - писал блогер.
Затем Илья Варламов отправился на окраину города и уже опубликовал пару сторис, где высказал своё мнение:
«У вас может быть город завален мусором, может не быть асфальта, будет такая вот безнадёга, пыль, грязь… Главное – поставить заборы, главное, чтобы город был безопасным. Побольше заборов. В любой непонятной ситуации ставь заборы – это для безопасности. Город сразу станет безопасным и комфортным», сострил блогер.
На другом видео он снял дом, на стене которого чёрной краской написано: «Россия для грустных». «Улан-Удэ – самый честный и откровенный город в России», прокомментировал эту надпись Илья Варламов.
Также блогер обратил внимание на одну из самых острых проблем Улан-Удэ – большое количество безнадзорных собак.
- Нужно зафиксировать два момента: в Улан-Удэ меня до сих пор не съели собаки, здесь очень много бездомных собак, а ещё здесь народ почему-то тонирует лобовые стёкла машин - я не знаю, с чем это связано, - заключил Варламов.