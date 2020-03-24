«Как же хорошо в Улан-Удэ!»: Илья Варламов делится первыми впечатлениями о столице Бурятии





К слову, позже Варламов опубликовал в соцсети фотографию, на которой изображён он сам и двое крепко обнимающихся мужчин.







«Сегодня у нас в гостях знаменитый ютуб-блогер Илья Варламов! Гости заказали знаменитый салат «Туман над Ольхоном», суп «Хирмаса», сет фирменных бууз. Илья сказал: «У вас очень вкусно! Всё очень понравилось! Обязательно вернёмся вновь!», - говорится в посте.







