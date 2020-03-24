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«Как же хорошо в Улан-Удэ!»: Илья Варламов делится первыми впечатлениями о столице Бурятии

«Как же хорошо в Улан-Удэ!»: Илья Варламов делится первыми впечатлениями о столице Бурятии
Общество, 
Блогер Илья Варламов гуляет по городу и ест буузы

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ прилетел известный российский блогер Илья Варламов. По его словам, блогер решил уехать от коронавируса туда, «где нет никакой заразы, нет людей, где нет вирусов».

Илья Варламов буквально час назад оставил в Twitter интригующую запись: «Как же хорошо в Улан-Удэ!». А после опубликовал скриншот с карты города, на котором отмечен «Парк Счастливых людей».

- Вот в каком еще городе «Парк счастливых людей» будет располагаться между кладбищем и промзоной? Только в нашей Уланде! – написал блогер, используя сленговое название столицы.

Затем Илья Варламов поделился наблюдениями о том, как именно улан-удэнцы спиваются:

«Кстати, что удивительно, но в Улан-Удэ многие бухают с самого утра… Солнышко светит, все синенькие ходят по улицам. Но бухают тут не как у нас на западе. У нас после 100 грамм сразу душу открывают, веселятся, а тут супятся, зажимаются, на серьезных щах ходят, виду не подают!», пишет блогер.

К слову, позже Варламов опубликовал в соцсети фотографию, на которой изображён он сам и двое крепко обнимающихся мужчин.


В Instagram блогер выложил видео с буузами: «Вот ради чего стоит приезжать в Улан-Удэ, какая вкуснятина», - говорит в сторис Варламов.

В профиле ресторана, в котором обедал блогер, уже появилась совместная фотография.

«Сегодня у нас в гостях знаменитый ютуб-блогер Илья Варламов! Гости заказали знаменитый салат «Туман над Ольхоном», суп «Хирмаса», сет фирменных бууз. Илья сказал: «У вас очень вкусно! Всё очень понравилось! Обязательно вернёмся вновь!», - говорится в посте.


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