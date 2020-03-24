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Известный блогер Илья Варламов уехал от коронавируса в Улан-Удэ

Известный блогер Илья Варламов уехал от коронавируса в Улан-Удэ
Общество, 
«Я решил наконец-то уехать от всех ваших коронавирусов туда, где нет никакой заразы, нет людей, где нет вирусов», отметил он в Сети

Сегодня в Улан-Удэ прилетел известный российский блогер Илья Варламов. Его фото, сделанное на площади Советов, уже появилось в Сети.

- В общем, я решил наконец-то уехать от всех ваших коронавирусов туда, где нет никакой заразы, нет людей, где нет вирусов, самоизолироваться, - сказал он в сторис.

Блогер прогулялся по центру города. Здесь его внимание привлёк пандус.

- Потрясающее изобретение - этот пандус. Смотрите, вот справа здесь лестница, а здесь есть такой вот длинный пандус. Прямо хочется залить его водой и получится такая большая (горка – прим. ред.) – рассказывает он в сторис.

Отметим, что Илья Варламов в своих видео, а также постах достаточно часто говорит о Улан-Удэ и Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», блогер включил республику в топ-10 наказаний силовиков по итогам 2019 года.  Бурятию Варламов отметил за пытки электрошокером. В сентябре 2016 года в Закаменске трое полицейских задержали двух мужчин и пытками вынуждали их признаться в краже трёх тонн кедровых орехов. 

Также писал популярный блогер и о микрорайоне Левый берег.  Он назвал этот район «зоной отчуждения». 

- У нас есть хорошая традиция – закрывать к приезду царя всё, за что стыдно... Недострои, разваливающиеся здания, мусорки, простых людей, чтобы своими чумазыми лицами и обносками они не портили настроение высоким гостям. Так поступили и в Улан-Удэ. Несколько лет назад жителей микрорайонов Исток и Солдатский обнесли синим забором к приезду Путина, - отмечал тогда Илья Варламов.

блогер коронавирус
 
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