Известный блогер Илья Варламов уехал от коронавируса в Улан-Удэ



Также писал популярный Также писал популярный блогер и о микрорайоне Левый берег. Он назвал этот район «зоной отчуждения».



- У нас есть хорошая традиция – закрывать к приезду царя всё, за что стыдно... Недострои, разваливающиеся здания, мусорки, простых людей, чтобы своими чумазыми лицами и обносками они не портили настроение высоким гостям. Так поступили и в Улан-Удэ. Несколько лет назад жителей микрорайонов Исток и Солдатский обнесли синим забором к приезду Путина, - отмечал тогда Илья Варламов.



