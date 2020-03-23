Районы Бурятии получат по 100 тысяч на «Победный марш культуры»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Культурно-досуговым учреждениям предоставлены средства на реализацию творческих проектов ко Дню Победы



В Бурятии объявлен протокол заседания экспертной группы IV республиканского смотра-конкурса «Победный марш культуры», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг. и Году памяти и славы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



По решению экспертной комиссии смотра-конкурса на поддержку творческих проектов – театрализованных концертных представлений предоставлены финансовые средства по сто тысяч рублей следующим культурно-досуговым учреждениям муниципальных районов (городских округов) Республики Бурятия:

МКУК «Районное культурно-досуговое объединение» (Баргузинский район);

МБУК «Маловский сельский Дом культуры» (Баунтовский район);

МБУК «РДК», Малокуналейский СК (Бичурский район);

МБУК «Районный культурно-досуговый центр «Гармония» (Джидинский район);

МАУК «Сосново-Озёрский РКДЦ» (Еравнинский район);

Филиал МАУК «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Заиграево» (Заиграевский район);

МБУК «Районный центр культуры и творчества» (Закаменский район);

МАУ «Районный Дом культуры» (Кабанский район);

МБУК «Районный Дом культуры «Одон» (Кижингинский район);

МБУК «Районный культурно-досуговый и методический центр» (Курумканский район);

МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» (Мухоршибирский район);

АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (Прибайкальский район);

МАУК «Культурно-досуговое объединение (г. Северобайкальск);

АУ «Муниципальный Межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск» (Северо-Байкальский район);

МАУ «Районный Дом культуры «Шахтёр» (Селенгинский район);

МБУК «Культурно-досуговый центр» (Тарбагатайский район);

МБУК «Районный культурно-досуговый центр» (Тункинский район);

МАУ «Культурно-Досуговый Центр «Рассвет» (г. Улан-Удэ);

МУ «Районный методический культурно-досуговый центр «МИР» (Иволгинский район);

МБУК «Районный культурно-досуговый центр» (Окинский район);

МБУ «Районный центр культуры и досуга» (Кяхтинский район);

МБУК «Районный координационный центр народного творчества» (Хоринский район);

МУК «Городской Дом культуры «Верас», п. Таксимо (Муйский район).



