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Районы Бурятии получат по 100 тысяч на «Победный марш культуры»

Районы Бурятии получат по 100 тысяч на «Победный марш культуры»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Культурно-досуговым учреждениям предоставлены средства на реализацию творческих проектов ко Дню Победы

В Бурятии объявлен протокол заседания экспертной группы IV республиканского смотра-конкурса «Победный марш культуры», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг. и Году памяти и славы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

По решению экспертной комиссии смотра-конкурса на поддержку творческих проектов – театрализованных концертных представлений предоставлены финансовые средства по сто тысяч рублей следующим культурно-досуговым учреждениям муниципальных районов (городских округов) Республики Бурятия:
МКУК «Районное культурно-досуговое объединение» (Баргузинский район);
МБУК «Маловский сельский Дом культуры» (Баунтовский район);
МБУК «РДК», Малокуналейский СК (Бичурский район);
МБУК «Районный культурно-досуговый центр «Гармония» (Джидинский район);
МАУК «Сосново-Озёрский РКДЦ» (Еравнинский район);
Филиал МАУК «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Заиграево» (Заиграевский район);
МБУК «Районный центр культуры и творчества» (Закаменский район);
МАУ «Районный Дом культуры» (Кабанский район);
МБУК «Районный Дом культуры «Одон» (Кижингинский район);
МБУК «Районный культурно-досуговый и методический центр» (Курумканский район);
МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» (Мухоршибирский район);
АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (Прибайкальский район);
МАУК «Культурно-досуговое объединение (г. Северобайкальск);
АУ «Муниципальный Межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск» (Северо-Байкальский район);
МАУ «Районный Дом культуры «Шахтёр» (Селенгинский район);
МБУК «Культурно-досуговый центр» (Тарбагатайский район);
МБУК «Районный культурно-досуговый центр» (Тункинский район);
МАУ «Культурно-Досуговый Центр «Рассвет» (г. Улан-Удэ);
МУ «Районный методический культурно-досуговый центр «МИР» (Иволгинский район);
МБУК «Районный культурно-досуговый центр» (Окинский район);
МБУ «Районный центр культуры и досуга» (Кяхтинский район);
МБУК «Районный координационный центр народного творчества» (Хоринский район);
МУК «Городской Дом культуры «Верас», п. Таксимо (Муйский район).

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