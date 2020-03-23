В Бурятии бдительный сосед помог раскрыть кражу

Пенсионерку обокрала собутыльница её племянницы



В Тункинском районе Бурятии утром 21 марта с заявлением о краже в полицию обратилась 87-летняя жительница села Кырен. Пенсионерка рассказала, что некоторое время назад уехала проживать в соседнее село. Присматривать за домом она попросила соседа.



20 марта бдительный сосед заметил, что у хозяйки топится печь. Думая, что пенсионерка вернулась, он решил зайти в дом, однако увидел, что входная дверь взломана. В доме он обнаружил пьяную незнакомую женщину, которая представилась племянницей пенсионерки.



Мужчина сразу сообщил соседке о случившемся. По приезде хозяйка обнаружила пропажу денег, кипятильника, телевизионного тюнера. Ущерб составил около 26 тысяч рублей.



- Установлено, что дальняя родственница пенсионерки без определённого места жительства решила проникнуть в дом для проживания зная, что хозяйка уехала. Со своей 53-летней знакомой она стала распивать спиртные напитки, после чего последняя украла имущество пенсионерки и скрылась, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники угрозыска задержали воровку по дороге в соседнее село. Украденные деньги она успела потратить на покупку алкоголя и собственные нужды. Кипятильник и телевизионный тюнер изъяты. Женщина не работает, ранее неоднократно судима за кражи и мошенничество.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.







