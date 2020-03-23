 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

В Бурятии бдительный сосед помог раскрыть кражу

В Бурятии бдительный сосед помог раскрыть кражу
Общество,  Фото:pixabay.com
Пенсионерку обокрала собутыльница её племянницы

В Тункинском районе Бурятии утром 21 марта с заявлением о краже в полицию обратилась 87-летняя жительница села Кырен. Пенсионерка рассказала, что некоторое время назад уехала проживать в соседнее село. Присматривать за домом она попросила соседа.

20 марта бдительный сосед заметил, что у хозяйки топится печь. Думая, что пенсионерка вернулась, он решил зайти в дом, однако увидел, что входная дверь взломана. В доме он обнаружил пьяную незнакомую женщину, которая представилась племянницей пенсионерки.

Мужчина сразу сообщил соседке о случившемся. По приезде хозяйка обнаружила пропажу денег, кипятильника, телевизионного тюнера. Ущерб составил около 26 тысяч рублей.

- Установлено, что дальняя родственница пенсионерки без определённого места жительства решила проникнуть в дом для проживания зная, что хозяйка уехала. Со своей 53-летней знакомой она стала распивать спиртные напитки, после чего последняя украла имущество пенсионерки и скрылась, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники угрозыска задержали воровку по дороге в соседнее село. Украденные деньги она успела потратить на покупку алкоголя и собственные нужды. Кипятильник и телевизионный тюнер изъяты. Женщина не работает, ранее неоднократно судима за кражи и мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.



кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запретили все мероприятия с числом участников свыше 50 человек
В Бурятии запретили все мероприятия с числом участников свыше 50 человек
Общество, 23.03.2020
В республике усилили меры по борьбе с коронавирусом
В Улан-Удэ дорожный ремонт будет проводиться на 27 объектах
В Улан-Удэ дорожный ремонт будет проводиться на 27 объектах
Общество, 23.03.2020
На ремонт выделено 700 миллионов рублей
В Улан-Удэ у МФЦ образовалась большая очередь
В Улан-Удэ у МФЦ образовалась большая очередь
Общество, 23.03.2020
Многие горожане не знали, что с понедельника МФЦ начал работать по предварительной записи
В Бурятии бдительный сосед помог раскрыть кражу
В Бурятии бдительный сосед помог раскрыть кражу
Общество, 23.03.2020
Пенсионерку обокрала собутыльница её племянницы
В Бурятии у забайкальца нашли 23 кг марихуаны
В Бурятии у забайкальца нашли 23 кг марихуаны
Общество, 23.03.2020
В его машине нашли четыре мешка и пакет с наркотиком
Из Забайкалья в Абакан везли скот без документов
Из Забайкалья в Абакан везли скот без документов
Общество, 23.03.2020
Нарушителей выявили в Иркутской области
В Бурятии ищут женщину, не выходившую на связь почти год
В Бурятии ищут женщину, не выходившую на связь почти год
Общество, 23.03.2020
Она может проживать в посёлке Сотниково
Юные улан-удэнцы колют дрова и наводят чистоту в квартирах пожилых людей
Юные улан-удэнцы колют дрова и наводят чистоту в квартирах пожилых людей
Общество, 23.03.2020
Волонтёрская команда «Юность» сотрудничает с центром «Доверие»
В Бурятии два вуза предпочли дистанционное обучение из-за коронавируса
В Бурятии два вуза предпочли дистанционное обучение из-за коронавируса
Общество, 23.03.2020
БГСХА перешла на такое обучение с 16 марта, ВСГУТУ переходит с 25 марта

С завтрашнего дня в Бурятии похолодает
С завтрашнего дня в Бурятии похолодает
Общество, 23.03.2020
Ожидаются снег и понижение температуры
Дистанционное обучение в Бурятии продлится до 12 апреля
Дистанционное обучение в Бурятии продлится до 12 апреля
Общество, 23.03.2020
Однако подготовка к экзаменам будут проводиться в школах
В Бурятии появятся «Сады памяти»
В Бурятии появятся «Сады памяти»
Общество, 23.03.2020
Сады будут создаваться в память о каждом, кто погиб на войне
В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
Общество, 23.03.2020
Сообщают, что компания круглосуточно принимает заявки на отлов животных
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
Общество, 23.03.2020
Первый урожай ждут конце апреля
Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Общество, 23.03.2020
На разработку тест-систем требуется 2 миллиона рублей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^