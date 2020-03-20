В Бурятию за неделю поступили тонны говядины из Бразилии и Парагвая

Нарушений при экспорте и импорте продуктов не выявлено



В Бурятии сотрудники управления Россельхознадзора производят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте на станции «Заудинский».



С 14 по 20 марта проконтролирована выгрузка 225 партий продукции отечественного и импортного производства весом 1537 тонн.



- Обследовано 1502 тонны продукции российского производства: 312 тонн кормосмесей, 630 тонн комбикорма, 70 тонн кормовой пшеницы, 288 тонн питьевого молока, 44 тонны мяса птицы, 4 тонны грудинки индейки, 114 тонн куриных полуфабрикатов, 2 тонны куриных субпродуктов, 14 тонн свинины, 20 тонн свиных полуфабрикатов и 4 тонны морепродуктов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Кроме того, досмотрено 35 тонн продукции импортного производства: 34 тонны бразильской говядины и одна тонна говядины из Парагвая. Нарушений не выявлено.







