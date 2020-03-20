Нарушений при экспорте и импорте продуктов не выявлено
В Бурятии сотрудники управления Россельхознадзора производят досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте на станции «Заудинский».
С 14 по 20 марта проконтролирована выгрузка 225 партий продукции отечественного и импортного производства весом 1537 тонн.
- Обследовано 1502 тонны продукции российского производства: 312 тонн кормосмесей, 630 тонн комбикорма, 70 тонн кормовой пшеницы, 288 тонн питьевого молока, 44 тонны мяса птицы, 4 тонны грудинки индейки, 114 тонн куриных полуфабрикатов, 2 тонны куриных субпродуктов, 14 тонн свинины, 20 тонн свиных полуфабрикатов и 4 тонны морепродуктов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Кроме того, досмотрено 35 тонн продукции импортного производства: 34 тонны бразильской говядины и одна тонна говядины из Парагвая. Нарушений не выявлено.
В Бурятию за неделю поступили тонны говядины из Бразилии и Парагвая
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