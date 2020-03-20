В Бурятии спасатели посвятили учения юбилею Победы

Сборы завершены без происшествий, сообщили в пресс-службе БПСО.





С 17 по 19 марта спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России организовали и провели учебно-тренировочные сборы (УТС) по горно-таёжной подготовке в зимний период. Местом проведения стал полуостров Святой Нос в Баргузинском районе Бурятии.- Целью сборов являлось совершенствование навыков ориентирования, передвижения в горно-таёжной местности различными способами, оказания помощи пострадавшему и эвакуации при проведении поисково-спасательных мероприятий. Также мы совершили восхождение на промежуточную вершину перед плато полуострова Святой Нос по новому маршруту (первопрохождение по реке Буртуй), посвятив его 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - рассказал спасатель международного класса Усть-Баргузинского ПСП БПСО Виктор Крюков.