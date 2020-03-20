К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в России проводится фестиваль народного творчества
Коллективы Бурятии приняли участие во всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие проводится с мая 2018 года по май 2020 года в несколько этапов.
Конкурсанты участвовали в виртуальном отборочном этапе. Жюри конкурса отсмотрело видеозаписи выступлений.
В направлении «Концертные номера» номинации «Народно-певческое искусство и фольклор» призёрами стали четыре коллектива республики. Звание лауреата получил заслуженный коллектив народного творчества России Забайкальский народный семейский хор «Истоки» (Республиканский центр народного творчества). Диплом I степени присуждён народному ансамблю «Казачий Спас» (ДК «Авиатор», г. Улан-Удэ). Дипломанты II степени: народный фольклорный этнический ансамбль «Наран Гоохон» (РЦНТ) и этнографический ансамбль «Судьбинушка» (Культурно-досуговый центр Тарбагатайского района).
В направлении «Концертные номера» номинации «Хореографическое искусство» диплом лауреата присуждён ансамблю народной музыки и танца «Сибирский сувенир» (ВСГИК, г. Улан-Удэ). Диплом III степени завоевал народный ансамбль танца «Багульник» (ООО «Бурятмяспром», г. Улан-Удэ).
Заключительный этап фестиваля «Салют Победы» пройдёт в Москве с мая по ноябрь 2020 года. Состоятся гала-концерт, выставки произведений художников-любителей – лауреатов фестиваля и торжественная церемония награждения победителей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
6 коллективов Бурятии стали призёрами всероссийского фестиваля
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