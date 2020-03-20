В Улан-Удэ стартовала акция «Читаем Тёркина»

Для участия нужно записать на видео чтение поэмы Твардовского



В Улан-Удэ началась сетевая акция «Читаем Тёркина». Принять участие приглашаются все желающие. Акция посвящена 75-летию Великой Победы, 75-летию написания поэмы «Василий Тёркин» и 110-летию со дня рождения Александра Твардовского.



Для участия нужно:

- Прочитать отрывок из поэмы «Василий Тёркин» (объём отрывка – одна часть поэмы);

- Записать своё чтение на видео;

- Отправить видео в центр культуры и досуга г. Улан-Удэ по адресу: ckid_uu@mail.ru .



Акция пройдёт в два этапа. На первом этапе, с 20 марта по 10 апреля будут приниматься видеоролики от участников. Затем с 11 апреля по 9 мая в социальных сетях будут размещены отрывки произведения, прочитанные участниками акции.



Итогом акции станет общий фильм, который будет смонтирован из присланных видеороликов. Об этом сообщает пресс-служба ЦКиД г. Улан-Удэ.

