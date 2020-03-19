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В Бурятии браконьер убил косулю

В Бурятии браконьер убил косулю
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил более 40 тысяч рублей

В Баунтовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной охоте.

В конце ноября 2019 года на дороге «Маловский-Троицк» полицейские остановили машину. В автомобиле обнаружили тушу косули. Лицензия на добычу у водителя отсутствовала.

Кроме того, полицейские изъяли огнестрельное нарезное оружие и 43 патрона. Ущерб, нанесённый животному миру, составил более 40 тысяч рублей.

- Мужчина не работает, не судим. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
косуля охота
 
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