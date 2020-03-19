Мужчина серьёзно пострадал, катаясь на снегоходе по Байкалу

Спасатели транспортировали мужчину до берега. В тяжёлом состоянии, с подозрением на перелом основания черепа, мужчина был передан врачам скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе БПСО.











Вчера во второй половине дня спасателям Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда от очевидца поступило сообщение о том, что напротив посёлка Листвянка, Иркутской области, мужчина получил серьёзные травмы, катаясь с друзьями на снегоходе по льду Байкала.Из посёлка Никола с базы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на помощь выехала дежурная группа спасателей.- Мы обнаружили пострадавшего, лежащим на льду. Осмотрели его, иммобилизировали шейный отдел позвоночника и подготовили к медицинской эвакуации на ковшовых носилках, - сообщил врач-специалист, спасатель Никольского ПСП БПСО Максим Рабжинов.