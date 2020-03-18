Долгожительнице из Бурятии исполнилось 98 лет

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

Она поделилась воспоминаниями о жизни во время Великой Отечественной войны



На прошлой неделе жительнице Кяхтинского района Бурятии Елене Михайловне Серебренниковой исполнилось 98 лет. В честь этой знаменательной даты и приближающегося 75-летия Великой Победы долгожительнице вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Елена Агапитова родилась 13 марта 1922 года в селе Дунгуй. В семье она была старшим ребёнком – кроме неё, у родителей родились ещё две дочери и два сына. В 1930 году Елена пошла в школу. А через год, с 9 лет началась взрослая жизнь: она начала работать в дунгуйскую коммуну. Сначала она доила коров, пасла овец, лошадей и крупный рогатый скот. Немного повзрослев, помогала на сенокосе. Так было до 1941 года. По приказу начальства её и ещё таких же ребят отправили в берёзовый лес, там они «высиживали» дёготь для фронтовиков. Выполнив задание, их отправили в таёжную местность Охоеху. Здесь также для фронтовиков они добывали орехи. Туда же привозили раненых с войны, которым Елена оказывала помощь. После Победы осталась работать в колхозе имени Буденного до самой пенсии.



Для молодой, юной и красивой девушки помимо работы была важна и личная жизнь. За время работы в коммуне, ещё до войны, она встретила своего будущего мужа. После долгого гражданского брака Серебренниковы Тимофей Нилович и Елена Михайловна поженились. В 1941 году родилась их первая дочь Клавдия и после войны ещё 4 детей: Василий, Раиса, Любовь и Владимир. Тимофей принимал участие в Великой Отечественной войне и возвратился в 1945 году с победой. Супруги вместе воспитывали и обучали детей, совместно работали.



Елена Михайловна вспоминает:



- Утром 22 июня 1941 г. в нашем селе объявили о собрании. Все люди Дунгуя собрались к местной конторе. Я и мои родители думали, что объявят что-то приятное, а тут… Из громкоговорителя раздался голос Левитана: «Внимание! Говорит Москва! На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Конечно же, нас всех охватил ужас, страх. Как нам быть? Что делать? Как-то надо Родину спасать! Левитан с такой уверенностью и силой произнёс свои последние слова, что их не только запомнили миллионы людей, но и вдохновили и приободрили.



До того дня, когда должны были приехать командиры, все дунгуйцы дружно перевозили дома из улицы Иваново и Кукуево на улицу Наймачная. И это улица стала ещё плотней. Деревню подготавливали к тому, что здесь не будет сильных мужских рук. И вот 7 июля приехали командиры, опять собрали всех сельчан и объявили о наборе мужчин на службу. Наши мужественные солдаты безоговорочно вышли из строя, а это были мой отец, дядя Константин Лукич, муж Тимофей Нилович, Деомид Елизарович, Степан Тихонович, Константин Николаевич, Павел Лазаревич и многие другие. В нашем селе остались только три старика – Фёдор, Архип и Курей, да и женщины с маленькими детьми. Но я так думаю, что если бы было возможно, то и они ушли защищать Родину. Но все понимали, что это война, и нужно село поддерживать, детей растить, помогать старым и поставлять продукцию на фронт. Также с Дунгуя были забраны лошади сильные и крепкие, остались только слабые, на которых мы работали в полях. Война шла. Все работали, даже маленькие ребятишки с 4 лет и старше. Помогая друг другу, мы справились со всеми трудностями. Наконец, наступил день 9 мая 1945 г. Ранним утром мы пошли на местность Мельничные поля. Там все дунгуйские ребятишки и взрослые копали землю лопатами, для того чтобы посадить в последующем зерновые культуры. Где-то к обеду к нам приехали наши работницы конторы Клавдия и Евдокия Матросовы и изо всех сил крикнули «Победа». Мы поняли, что закончилась война, мы победили, мирное небо будет теперь и наши мужчины вернутся. Как же все плакали, обнимали друг друга, радовались и веселились. Через несколько дней с песнями встречали вернувшихся солдат, поддерживали тех, у кого не пришел отец, муж, сын с войны. Но всё же мы ждали и верили, что они вернутся.



Сейчас Елена Михайловна – это гордость села. За свою жизнь она получила несколько медалей: за хороший урожай в послевоенные годы, «Мать-героиня», «Ветеран труда», «Труженик тыла». Это «богатая бабушка», ведь у неё 12 внуков, 20 правнуков и 5 праправнуков. Об этом сообщает пресс-служба АМО «Кяхтинский район».

