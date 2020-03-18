Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Бурятская спортсменка улучшила свой результат по сравнению с прошлым годом



Федерация лыжных гонок России опубликовала итоги Кубка мира по лыжным гонкам спортивного сезона 2019-2020. В него вошли Кубок наций, общий, дистанционный и спринтерский зачёты.



Алиса Жамбалова в общем зачёте Кубка мира заняла 35 место. Лыжница почти в два раза улучшила свой результат по сравнению с прошлым годом. В прошлом сезоне Алиса занимала 63 строчку рейтинга. В очки Кубка мира попали 124 спортсмена из 20 стран, из них 12 россиянок.



В дистанционном зачёте Кубка мира Жамбалова поднялась с 45 на 27 строчку рейтинга.



В спринтерском зачёте лыжница стала 88 из 91 спортсменки.



В Кубке наций Россия занимает второе место с общим количеством баллов 7542. Первой стала Норвегия, заработавшая 14 521 очков, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.

