Родители пройдут все процедуры экзамена
Пробный ЕГЭ для родителей идёт в школах города Улан-Удэ. Папы и мамы пройдут через все процедуры экзамена: регистрации, сдачи телефонов и личных вещей, предэкзаменационного контроля, заполнения бланков. Родителям предстоит экзамен по истории в рамках Года памяти и славы, объявленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Они также смогут увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, и самое главное – сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.
- Цель мероприятия – помочь выпускникам школ и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и лучше познакомить общественность с процедурой проведения экзамена, - пояснили в комитете по образованию администрации города.
Инициатором Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В течение марта «ЕГЭ для родителей» пройдёт во всех школах города, где в последующем будет проводиться ЕГЭ для выпускников.
В школах Улан-Удэ родители пишут ЕГЭ по истории
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Таковы результаты второго этапа прошлогодней акции «Сообщи где торгуют смертью»
При этом сократилось число убийств, грабежей, краж
Специалисты регулярно проверяют уличное освещение
Родители пройдут все процедуры экзамена
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 марта по республике днём в большинстве районов без осадков
Весенний праздник пройдёт на площадках Дома дружбы
Церемония вручения состоится летом этого года в Москве
Победители поедут на международную выставку-ярмарку в Москву
Он состоится 19 марта
Состязались стрелки из лука и игроки в шатар
Марш-бросок на снегоходах проходит по всему периметру озера
Первенство выиграла команда БГУ
В Улан-Удэ состоится очередной республиканский конкурс «Каждой птичке – свой домик»
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенёс коронавирус, рекомендовал соблюдать меры профилактики
Круглую дату жительница Кяхтинского района отметила 14 марта