В школах Улан-Удэ родители пишут ЕГЭ по истории

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Родители пройдут все процедуры экзамена



Пробный ЕГЭ для родителей идёт в школах города Улан-Удэ. Папы и мамы пройдут через все процедуры экзамена: регистрации, сдачи телефонов и личных вещей, предэкзаменационного контроля, заполнения бланков. Родителям предстоит экзамен по истории в рамках Года памяти и славы, объявленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Они также смогут увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, и самое главное – сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.



- Цель мероприятия – помочь выпускникам школ и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и лучше познакомить общественность с процедурой проведения экзамена, - пояснили в комитете по образованию администрации города.



Инициатором Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В течение марта «ЕГЭ для родителей» пройдёт во всех школах города, где в последующем будет проводиться ЕГЭ для выпускников.

