В Бурятии труженица тыла справила 95-летие

Круглую дату жительница Кяхтинского района отметила 14 марта



Жительница Кяхтинского района Бурятии Евдокия Филипповна Максимова отпраздновала 14 марта свой 95-летний юбилей. Именинницу поздравили, вручив поздравительные открытки и сертификат, начальник ОСЗН по Кяхтинскому району И.В. Сафронова, зампредседателя совета ветеранов МО «Кяхтинский район» Р.Р. Тышкевич, глава МО «Хоронхойское» А.И.Подворный.



Евдокия Филипповна родилась в 1925 году в селе Шарагол Кяхтинского района, в семье крестьян. После 5 класса работала в местном колхозе «Красный пахарь». Выполняла подсобные работы, посев и уборку урожая. В 1938-1940 гг. работала дояркой. После шестимесячных курсов в сельхозшколе села Тохой Селенгинского района получила квалификацию комбайнёра и направление на работу в колхоз Баин-Булак. В 1944 году переведена в машинно-тракторную станцию посёлка Октябрьский Кяхтинского района в качестве моториста.



В 1945 году переведена в Хамнигадайский МТС в качестве нормировщика, также работала кладовщиком запасных частей. В 1957 году переехала вместе с семьёй в посёлок Хоронхой. Здесь она работала учётчиком в Хоронхойском участке строительных материалов. В 1970 году переведена на должность завсклада Кяхтинского пивного завода и хлебозавода, откуда через пять лет ушла на льготную пенсию, являясь матерью пятерых детей. За период работы Евдокия Филипповна неоднократно была отмечена грамотами, благодарностями и ценными подарками за добросовестный труд, труженица тыла, ветеран труда.



Несколько лет назад Евдокия Филипповна осталась одна – умер муж Георгий, с которым вместе они вырастили пятерых детей, прожили в любви и согласии долгие годы. В настоящий момент Евдокия Филипповна проживает с дочерью, скучать и унывать некогда – ведь у неё 14 внуков и 23 правнука. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».

