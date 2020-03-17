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Труженица тыла из Бурятии стала героиней проекта «Дорога памяти»

Труженица тыла из Бурятии стала героиней проекта «Дорога памяти»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты Бурятии
Роза Ангабаева рассказала о жизни в годы войны

В Курумканском районе Бурятии состоялась встреча юнармейцев, представителей районного военного комиссариата с труженицей тыла, ветераном труда Ангабаевой Розой Сандибаевной.

Пресс-служба Восточного военного округа минобороны России расскажет о судьбе Розы Ангабаевой. В рамках федерального проекта «Дорога памяти» ветеран поведала о своей жизни в годы войны, о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

- Роза Ангабаева родилась в 1930 году, в 9 месяцев осталась без мамы, её воспитывал отец, который был ламой, образованным человеком. Арестовали отца в 1937 году, семью выселили из дома, а 11-летняя Роза была вынуждена жить самостоятельно - работы никакой не боялась: на полевом стане убиралась, помогала поварам в приготовлении пищи, а ночью ещё и пасла скот. Вспоминает, как один дедушка в ночь, когда уходила на пастьбу, жалел её и изредка давал горсточку прожаренных зерен пшеницы. Этим она спасалась от голода, - рассказывают в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.

В годы войны Роза Ангабаева окончила курсы трактористок, год проработала на тракторе, пока не предложили работать дояркой на молочной ферме. За большие достижения в области сельского хозяйства она была удостоена ордена Трудового Красного Знамени, юбилейной медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» имеет многочисленные грамоты.

- Мой племянник, Дашиев Аркадий, после учёбы в Сретенском военном училище в 1942 году воевал в Восточной Пруссии, участвовал в освобождении Кенигсберга, затем Польши, - вспоминает Роза Сандибаевна. – В конце войны его направили на войну с Японией, после которой ещё он прослужил 5 лет в Китае, только затем вернулся в Советский Союз. Завершил службу в звании полковника в столице Таджикистана – Душанбе, - поведала Роза Ангабаева.

- Вместе с мужем Роза Ангабаева воспитала шестерых детей, всем дала высшее образование. Сейчас она помогает в воспитании 19 внуков, 38 правнуков, 3 праправнуков. Она окружена заботой и вниманием родных и близких, - отметили в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», акция проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Минобороны призывает граждан отправлять им имена и фотографии предков, защищавших страну. 

Имена и снимки ветеранов будут храниться в общедоступной базе проекта «Дорога памяти» и размещены на одноимённом памятнике на территории парка «Патриот» в Московской области, где возводится Главный храм Вооружённых сил России.


75 лет Победы ветераны ВОВ
 
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