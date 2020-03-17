В Улан-Удэ младшеклассники состязались в «Битве хоров»

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Конкурс провели к юбилею Победы



В Улан-Удэ прошёл песенный конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и тематическому Году памяти и славы. Мероприятие состоялось при поддержке депутата горсовета Чимита Бальжинимаева.



Местом проведения «Битвы хоров» стала школа № 51. Участвовали ученики начальных классов. Были награждены классы – победители, а также классы, получившие номинации «За лучшее хоровое исполнение», «За оригинальность исполнения», «Лучшее исполнение патриотической песни», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.





