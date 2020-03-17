 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Улан-Удэ младшеклассники состязались в «Битве хоров»

В Улан-Удэ младшеклассники состязались в «Битве хоров»
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Конкурс провели к юбилею Победы

В Улан-Удэ прошёл песенный конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и тематическому Году памяти и славы. Мероприятие состоялось при поддержке депутата горсовета Чимита Бальжинимаева.

Местом проведения «Битвы хоров» стала школа № 51. Участвовали ученики начальных классов. Были награждены классы – победители, а также классы, получившие номинации «За лучшее хоровое исполнение», «За оригинальность исполнения», «Лучшее исполнение патриотической песни», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.


конкурс 75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
Общество, 17.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике облачно с прояснением
Бурятия определит чемпионов республики по лыжным гонкам
Бурятия определит чемпионов республики по лыжным гонкам
Общество, 16.03.2020
В Баргузинском районе состоится чемпионат и первенство РБ
В улан-удэнском трамвае прочтут «Василия Тёркина»
В улан-удэнском трамвае прочтут «Василия Тёркина»
Общество, 16.03.2020
Поэтический флэшмоб «Рифмы Победы» состоится на маршруте №2
В Усть-Ордынском округе пройдёт марафон памяти
В Усть-Ордынском округе пройдёт марафон памяти
Общество, 16.03.2020
Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Землячества этнической Бурятии проведут первенство по шатару
Землячества этнической Бурятии проведут первенство по шатару
Общество, 16.03.2020
Лично-командные соревнования пройдут в помещении центрального стадиона Улан-Удэ
Всебурятский диктант собрал около 800 человек
Всебурятский диктант собрал около 800 человек
Общество, 16.03.2020
К России присоединились жители Южной Кореи, Монголии, Турции, США, Германии и Израиля
Жителей Иркутска приглашают станцевать «Вальс Победы»
Жителей Иркутска приглашают станцевать «Вальс Победы»
Общество, 16.03.2020
Акция состоится 9 мая на Параде Победы
В Улан-Удэ откроется выставка сильных духом людей
В Улан-Удэ откроется выставка сильных духом людей
Общество, 16.03.2020
На ней будет представлено декоративно-прикладное искусство людей с нарушением функций зрения
Глава Иркутской области рекомендовал не выезжать за пределы региона
Глава Иркутской области рекомендовал не выезжать за пределы региона
Общество, 16.03.2020
16 марта в области прошло оперативное совещание по коронавирусной инфекции
Рукопашник из Бурятии стал чемпионом Вооружённых Сил РФ
Рукопашник из Бурятии стал чемпионом Вооружённых Сил РФ
Общество, 16.03.2020
В прошлом году он выиграл кубок ВС РФ по армейскому рукопашному бою
В Улан-Удэ ветерана войны поздравили с 95-летним юбилеем
В Улан-Удэ ветерана войны поздравили с 95-летним юбилеем
Общество, 16.03.2020
В мае он примет участие в Параде Победы в Москве
Россия ввела временные ограничения на полёты в Европу
Россия ввела временные ограничения на полёты в Европу
Общество, 16.03.2020
С 16 марта пассажирское авиасообщение осуществляется только между Москвой и европейскими столицами

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^