Конкурс провели к юбилею Победы
В Улан-Удэ прошёл песенный конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и тематическому Году памяти и славы. Мероприятие состоялось при поддержке депутата горсовета Чимита Бальжинимаева.
Местом проведения «Битвы хоров» стала школа № 51. Участвовали ученики начальных классов. Были награждены классы – победители, а также классы, получившие номинации «За лучшее хоровое исполнение», «За оригинальность исполнения», «Лучшее исполнение патриотической песни», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ младшеклассники состязались в «Битве хоров»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 17.03.2020
Конкурс провели к юбилею Победы
Общество, 17.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике облачно с прояснением
В Баргузинском районе состоится чемпионат и первенство РБ
Поэтический флэшмоб «Рифмы Победы» состоится на маршруте №2
Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Лично-командные соревнования пройдут в помещении центрального стадиона Улан-Удэ
К России присоединились жители Южной Кореи, Монголии, Турции, США, Германии и Израиля
Акция состоится 9 мая на Параде Победы
На ней будет представлено декоративно-прикладное искусство людей с нарушением функций зрения
В финал попали 14 конкурсанток
16 марта в области прошло оперативное совещание по коронавирусной инфекции
В прошлом году он выиграл кубок ВС РФ по армейскому рукопашному бою
В мае он примет участие в Параде Победы в Москве
С 16 марта пассажирское авиасообщение осуществляется только между Москвой и европейскими столицами
В турнире участвовали свыше 600 борцов