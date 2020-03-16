В улан-удэнском трамвае прочтут «Василия Тёркина»

Поэтический флэшмоб «Рифмы Победы» состоится на маршруте №2



20 марта пройдёт традиционная ежегодная акция «Трамвай поэзии». Поэтический флэшмоб «Рифмы Победы» посвящается 75-летию Великой Победы и её ровеснице – культовой поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин». Это произведение возможно лучшее из всего написанного о войне на войне.



В флэшмобе примут участие студенты города, которые будут читать стихи военной поры, петь фронтовые песни. Пассажиры смогут принять участие в акциях: «Свободный микрофон», прочитать любимые стихи и «Рифма в подарок», в которой самым активным участникам будут вручены томики стихов.



Трамвай отправится с остановки «Шишковка» 20 марта в 15:29 по маршруту №2. Акцию проводит центральная городская библиотека имени И.К.Калашникова совместно с управлением трамвая, сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение 12+

