В Улан-Удэ состоится турнир по вольной борьбе имени Героя СССР

Турнир пройдёт среди юношей 2003-2004 годов рождения.







20 марта в микрорайоне Заречный пройдёт традиционный турнир по вольной борьбе памяти почётного гражданина Улан-Удэ, Героя СССР Ильи Васильевича Балдынова. Также соревнования посвящены 75-летию со Дня Победы.- На турнир приглашаются команды спортивных школ Улан-Удэ, сельских районов Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области. К участию допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже первого юношеского разряда, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.Турнир пройдёт по 11 весовым категориям.Герой Советского Союза, генерал-майор. Родился 3 августа 1903 г. в улусе Молоевском (ныне Булуса) Эхирит-Булагатского района, в семье скотовода. Окончив в Иркутске школу для взрослых, работал в советских и комсомольских органах Эхирит-Булагатского аймака и Бурятской АССР.По решению Бурятского обкома партии направляется в Ленинградскую кавалерийскую школу, по окончании которой служит в бурятском кавдивизионе. В боях на КВЖД заслужил первую боевую награду – орден Красного Знамени. В 1934–1936 гг. И.В. Балдынов учился в Академии имени Фрунзе.В годы Великой Отечественной войны он командовал кавалерийским полком на Крымском фронте, был заместителем командира 55-й гвардейской Иркутской дивизии. Осенью и зимой 1942 г. участвует в тяжёлых оборонительных боях на Северном Кавказе.После окончания войны в Европе дивизия полковника Балдынова перебрасывается на восток и в составе 53-й армии Забайкальского фронта принимает участие в Советско-японской войне. Части дивизия совершили форсированный марш через безводные степи провинции Чахар, высокогорные хребты Большого Хингана.За участие в боях дивизия получает очередную пятнадцатую благодарность Верховного главнокомандования, почётное наименование Хинганской, а её боевому командиру присваивается звание генерал-майора.8 сентября 1945 г. И.В. Балдынову присвоено звание Героя Советского Союза.После войны И.В. Балдынов продолжал службу в армии. С 1950 по 1955 год – преподаватель тактики Военной академии имени Фрунзе. Был депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. Генерал-майор в отставке И.В. Балдынов умер в Москве 28 сентября 1980 г., похоронен в г. Улан-Удэ.Был награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и двумя венгерскими орденами. Он был почётным гражданином городов Будапешта, Одессы, Улан-Удэ и Берислава Херсонской области. Бюст героя установлен в Улан-Удэ и пос. Усть-Орда, где его именем названа школа № 2.